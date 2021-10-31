Неизвестный напал с ножом на пассажиров токийского метро. Есть пострадавшие
- 31 октября 2021, 16:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В западном пригороде Токио молодой человек примерно 20 лет напал с ножом на пассажиров.
Как сообщает NHK, есть пострадавшие, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии.
По данным телеканала, пострадали восемь человек, однако по информации других СМИ, число пострадавших может достигать 15.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как пассажиры в панике бегут по вагонам поезда и спасаются через окна.
В другом видео запечатлен момент поджога вагона. Известно, что нападавший разлил воспламеняющуюся жидкость и поджег ее. По предварительным данным, большинство пострадали именно от пожара.
Полиция задержала злоумышленника. Сопротивления он не оказал. Мотивы его действий пока не известны.
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