Неизвестный напал с ножом на пассажиров токийского метро. Есть пострадавшие

В западном пригороде Токио молодой человек примерно 20 лет напал с ножом на пассажиров.

Как сообщает NHK, есть пострадавшие, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии.

По данным телеканала, пострадали восемь человек, однако по информации других СМИ, число пострадавших может достигать 15.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как пассажиры в панике бегут по вагонам поезда и спасаются через окна.

В другом видео запечатлен момент поджога вагона. Известно, что нападавший разлил воспламеняющуюся жидкость и поджег ее. По предварительным данным, большинство пострадали именно от пожара.

Полиция задержала злоумышленника. Сопротивления он не оказал. Мотивы его действий пока не известны.