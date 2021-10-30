Глава Крыма предсказал судьбу скифского золота на Украине

В случае передачи коллекции скифского золота Украине артефакты будут утеряны для общественности и окажутся в частной коллекции, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В эфире телеканала НТВ он рассказал, что почти все руководители Украины занимались поиском артефактов с помощью черных археологов, и предположил, что «все это в частной коллекции дома у президента Украины Владимира Зеленского окажется».

«Я думаю, что концов мы больше не найдем. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, — пишите письма», — цитирует Аксенова «РИА Новости».

Напомним, 26 октября апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине скифское золото, которое хранилось и выставлялось в музеях Крыма. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Разбирательство по делу скифского золота длилось семь лет. Коллекция, насчитывающая около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в Амстердам из Крыма, когда он еще был украинским. После того как в марте 2014-го полуостров был присоединен к России, музей принял решение не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до официального решения суда.

Скифское золото © Сергей Фадеичев/ТАСС

Ранее сенатор Франц Клинцевич предложил свои способы возвращения реликвий из коллекции скифского золота в Россию. В интервью «Ридусу» он отметил, что можно было бы ради этого даже провести специальную военную операцию. Он отметил, что коллекция по праву принадлежит России, так как экспонаты добыты и сохранены российскими учеными.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в крымских музеях на месте коллекций скифского золота таблички: «Украдено Украиной в Амстердаме». Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны картины и ценные предметы из Крыма вывозили нацисты, а теперь этим занимаются украинские власти.

