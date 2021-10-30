Стало известно о смерти женщины, внук которой проник в «красную зону»

В томском респираторном госпитале скончалась 84-летняя женщина, внук которой проник в «красную зону» под видом врача, чтобы ухаживать за бабушкой.

О смерти пациентки сообщил в своем Telegram-канале областной депздрав со ссылкой на заведующего реанимационным отделением госпиталя МСЧ № 2 Евгения Тарасенко.

В сообщении говорится, что в субботу утром состояние пациентки резко ухудшилось и она из терапевтического отделения была переведена в реанимацию. На фоне лечения ее состояние продолжало ухудшаться — прогрессировала сердечная и дыхательная недостаточность.

«Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась», — рассказал Тарасенко.

В облдепздраве уточнили, что причина смерти — коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

В ведомстве также проинформировали, что женщина была госпитализирована 21 октября в тяжелом состоянии с полисегментарной пневмонией, а также истощением. Кроме того, течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера.

Ранее «Ридус» писал о том, что жителю Томска пришлось три дня ухаживать за своей бабушкой в «красной зоне», поскольку, как он утверждает, сотрудники медучреждения бросили пациентов на произвол судьбы. По его словам, пациентов в госпитале не лечат, не меняют подгузники. Его родственница попала в больницу после того, как врачи скорой помощи диагностировали у нее пневмонию. Женщина «должна быть на кислороде», однако кислородная трубка оказалась на лбу, ее никто не поправлял. Все это молодой человек снял на видео.

В результате молодого человека уволили с работы. По его словам, ему также звонили со скрытого номера и угрожали.

Он поехал добиваться справедливости в Москву, где и узнал о смерти бабушки.

В настоящее время проводится проверка по фактам его обращения в СК РФ, в администрацию президента и прокуратуру.