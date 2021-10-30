На месте сгоревшего автобуса на Рублевском шоссе обнаружено тело погибшего

На Рублевском шоссе в Москве сгорел автобус.

На месте происшествия было найдено тело погибшего человека.

«По предварительным данным, смерть наступила не от факторов пожара», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Информация о пожаре в автобусе в районе дома 62 на Рублевском шоссе поступила в 19:12, а в 19:29 возгорание было локализовано. В 19:34 огонь был полностью ликвидирован на площади 15 кв. метров.

Собеседник агентства уточнил, что автобус, следовавший без пассажиров, выгорел полностью.

Как сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале, причина возгорания автобуса пока не известна. «Автобус не является рейсовым, принадлежит частному автопарку. Движение в сторону области незначительно затруднено», — говорится в сообщении.

Движение осуществляется по двум из пяти полос, уточнили «РИА Новости» в экстренных службах.

