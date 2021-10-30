В аэропорту Адена произошел теракт. Есть жертвы

В результате теракта в аэропорту йеменского города Аден погибли по меньшей мере 10 человек.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, у внешних ворот воздушной гавани был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль.

Взрыв повлек за собой пожар, который сняли на видео.

Уточняется, что взрыв прогремел у гостиницы и ворот аэропорта, расположенных в жилом районе.

Ранее стало известно, что на юге Йемена была предпринята попытка подорвать автоколонну, где находились губернатор провинции Аден и министр сельского хозяйства страны. Оба остались живы.



Как писал ранее «Ридус», командование сирийской армии официально подтвердило гибель 14 военных при взрыве в автобусе, который произошел в центре Дамаска ранним утром 20 октября.

Также сообщалось, что число жертв теракта в мечети Биби-Фатима в Кандагаре на юге Афганистана увеличилось до 62, ранены 68 человек.

