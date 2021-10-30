В РПЦ разъяснили, какие фильмы о Христе смотреть нельзя

Верующим можно смотреть фильмы об Иисусе Христе, если они намеренно не искажают его евангельский образ, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

По его словам, греха в том нет, чтобы смотреть подобные картины, вопрос только в том, понравятся они или нет.

«Когда спрашивают, можно ли изображать Иисуса Христа в кинофильмах, то я думаю, что какого-то специального запрета на это нет», — приводит «РИА Новости» слова митрополита, сказанные в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Отвечая на вопрос телезрителя, не грех ли смотреть фильмы о жизни Христа, снятые западными режиссерами, представитель РПЦ отметил, что, по его мнению, нельзя смотреть только те ленты, которые намеренно искажают Евангелие.

«Это было, например, в скандально известном фильме Мартина Скорсезе „Последнее искушение Христа“. Вот такие фильмы смотреть нельзя, такие фильмы смотреть — это значит совершать грех против Христа и против церкви», — цитирует митрополита агентство.

© Кадр из фильма "Последнее искушение Христа"

При этом председатель ОВЦС высоко оценил картины «Евангелие от Иоанна» Филиппа Сэвилла и «Страсти Христовы» Мела Гибсона, которые, по его словам, «сделаны с большим благоговением».

Как писал ранее «Ридус», комментируя предложение жены Петра Мамонова причислить актера и музыканта к лику святых, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что канонизация является признанием не личных качества человека, а его особого места на небесах. Он также перечислил критерии, по которым православный верующий может быть причислен к лику святых.