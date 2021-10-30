Фейки недели: в Петербурге «разнесли» юмористов «ударным дроном Bayraktar»

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



550 рублей за проезд в петербургском метро

Сатирическое издание «Панорама» опубликовала новость о том, что в период нокдауна стоимость проезда в метро Санкт-Петербурга увеличится в 10 раз. Такое решение якобы принял губернатор Северной столицы Александр Беглов, говорится в материале.

«С 30 октября по 7 ноября стоимость одной поездки на трамвае, троллейбусе и автобусе составит 250 рублей, а на метро — 550 рублей. Действие всех проездных на этот период будет приостановлено. Надеюсь, это послужит дополнительным стимулом для петербуржцев и гостей города оставаться дома», — приводит «Панорама» слова «Беглова».

Люди, как ни странно, в шутку поверили. В петербургский комитет по транспорту начали поступать звонки от рассерженных петербуржцев. Они спрашивали, является ли информация, обнародованная «Панорамой», правдой. При этом на главной странице издания четко указано, что оно сатирическое. Но никто, судя по всему, не обращает на это внимания. В итоге чиновникам пришлось экстренно реагировать на каламбур.

Глава города Александр Беглов на юмористов обиделся. Теперь он намерен пожаловаться на «Панораму» в полицию.

«Это не просто анекдот. Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, это преступление», — сказал Беглов.

В Пскове запретили выходить на улицу без справки о вакцинации

В социальных сетях распространяется фейк о новых антикоронавирусных ограничениях в Псковской области. Как сообщает МК, некоторые жители региона делятся в Сети информацией, будто областные власти запретили выходить людям на улицу без справки о вакцинации.

Председатель комитета по социальной защите населения региона Ольга Евстигнеева назвала сообщение недостоверным. Согласно указу губернатора, требование о наличии справки распространяется только на пенсионеров старше 60 лет, уточнила чиновница.



«Если пенсионер привит от коронавируса, то при выходе из дома с собой у него должен быть документ о вакцинации (или QR-код) и паспорт, чтобы подтвердить, что данные совпадают», — пояснила Евстигнеева.

Фейковое опровержение министра обороны Украины

Ложью оказалось официальное опровержение министром обороны Украины Андреем Тараном информации о применении военного турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе.

Напомним, что 26 октября издание «Диалог» сообщило, что Киев впервые задействовал в боях с повстанцами Юга-Восточной Украины беспилотник Bayraktar. Позже на портале «Диалога» появился материал «ВСУ впервые разнесли артиллерию РФ на Донбассе ударным дроном Bayraktar?» с комментарием Тарана, который сказал, что Украина еще ни разу не использовала беспилотник.



Редакция издания объяснила публикацию опровержения взломом. «Хакеры использовали наш сайт», — указали журналисты.



В «Диалоге» отметили, что первыми внимание на фейк обратили интернет-ресурсы ДНР.