Московскую больницу решили закрыть на ремонт в самый разгар пандемии

Столичную больницу им. братьев Бахрушиных, где лечат пациентов с пневмонией и коронавирусом, закрывают на ремонт.

Уже две недели туда не привозят больных.

Как сообщает Baza, руководство медучреждения объяснило закрытие тем, что на базе ГКБ будет создан реанимационный ковидный госпиталь, а для проверки инфраструктуры нужно ломать стены.

Новость о закрытии стала неприятным сюрпризом для сотрудников больницы, поскольку теперь им предстоит написать заявление об увольнении и найме в порядке перевода. Медицинские работники опасаются, что на новых местах они будут не нужны.

Клиническая больница. © Владимир Гердо/ТАСС

Предполагается, что ремонт продлится три-четыре месяца, однако врачи подозревают, что стационар может и вовсе не открыться.

Настораживает тот факт, что новый главврач перешел в эту больницу из ГКБ № 4, которая также закрылась, пишет паблик.

Несвоевременное закрытие больницы им. Бахрушиных встревожило и пользователей Сети.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что больницы и стационары переполнены, а также предупредил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России близка к критической.