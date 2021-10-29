Московскую больницу решили закрыть на ремонт в самый разгар пандемии
- 29 октября 2021, 21:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Столичную больницу им. братьев Бахрушиных, где лечат пациентов с пневмонией и коронавирусом, закрывают на ремонт.
Уже две недели туда не привозят больных.
Как сообщает Baza, руководство медучреждения объяснило закрытие тем, что на базе ГКБ будет создан реанимационный ковидный госпиталь, а для проверки инфраструктуры нужно ломать стены.
Новость о закрытии стала неприятным сюрпризом для сотрудников больницы, поскольку теперь им предстоит написать заявление об увольнении и найме в порядке перевода. Медицинские работники опасаются, что на новых местах они будут не нужны.
Предполагается, что ремонт продлится три-четыре месяца, однако врачи подозревают, что стационар может и вовсе не открыться.
Настораживает тот факт, что новый главврач перешел в эту больницу из ГКБ № 4, которая также закрылась, пишет паблик.
Несвоевременное закрытие больницы им. Бахрушиных встревожило и пользователей Сети.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что больницы и стационары переполнены, а также предупредил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России близка к критической.
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