Юрист оценил шансы на победу в суде матери сбитого поездом ребенка

Иск к РЖД, поданный матерью сбитого «Ласточкой» подростка, имеет все шансы на успех, вопрос только в сумме компенсации, заявил адвокат Игорь Трунов.

Он также отметил, что семья погибшего поспешила, заплатив страховой компании за ремонт вмятины на поезде.

«Они, конечно, погорячились оплачивать требования страховой компании… Им надо было сначала обратиться к адвокату», — сказал Трунов в беседе с «РИА Новости».

Напомним, в 2019 году в подмосковном Солнечногорске подросток переходил железнодорожные пути по наземному переходу и не заметил приближающийся поезд. Из-за того, что школьник был в наушниках, он не услышал звуковых сигналов, подаваемых машинистом. В результате электричка отбросила его на 50 метров, и он скончался от полученных травм.

После этого «Росгосстрах» в досудебном порядке взыскал с матери погибшего подростка 400 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного поезду, принадлежащему РЖД. Женщина оплатила требуемую сумму, но подала ответный иск.

Росгосстрах. © «Ведомости» / ТАСС

Трунов объяснил, что РЖД, как владелец поезда, являющегося средством повышенной опасности, несет ответственность вне зависимости от вины. «Не нужно доказывать, переходил ли ребенок дорогу по переходу или нет. Иск беспроигрышный, единственный больной вопрос — размер компенсации», — сказал юрист в интервью агентству.

По его словам, он вел несколько подобных дел, и суды всегда становились на сторону пострадавших, независимо от того, был ли это ребенок или нетрезвый взрослый, попавший на пути.

Адвокат также обратил внимание, что размер возмещения ущерба постоянно растет. В свое время при рассмотрении подобного дела родителям ребенка присудили лишь 130 тысяч рублей, но с годами оценка стоимости человеческой жизни выросла, и сейчас компенсация морального вреда измеряется несколькими миллионами, подытожил Трунов.

Как сообщила «Ридусу» член Совета при Президенте России по правам человека первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, после резонансного случая о взыскании Росгосстрахом 400 тысяч рублей с матери школьника, погибшего под колесами «Ласточки», в российском законодательстве обнаружились недоработки. Она отметила, что этот вопрос будет поднят на ближайшем заседании комитета.

В пресс-службе «Росгосстраха» объяснили «Ридусу», что не могут учитывать социальную составляющую при принятии деловых решений, а также отметили, что у женщины это был единственный ребенок, и в момент тяжбы она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.