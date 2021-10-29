Цена на газ в Европе опустилась до уровня месячной давности

После прозвучавшего 27 октября заявления о планах пополнения запасов «Газпрома» в хранилищах ЕС спотовая цена газа в Европе продолжила снижаться.

Она уже опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров, вернувшись к уровню месячной давности.

Как сообщает «Интерфакс», «Газпром» не комментирует свою работу в Европе, поэтому рынок очень чутко реагирует на все технические детали присутствия российского газа в ЕС: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса) и активность на Электронной торговой платформе «Газпром экспорта».

Между тем на прошедшем 27 октября публичном совещании по газу президент РФ Владимир Путин поинтересовался состоянием запасов газа «Газпрома» в подземных хранилищах Европы и поручил компании после завершения закачки в российские ПХГ позаботиться о европейских запасах. В результате массированная закачка должна начаться со второй недели ноября, пишет агентство.

Европа и газ. © Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Тем временем «Газпром» досрочно достиг целевого уровня запасов газа в подземных хранилищах РФ в 72,638 млрд кубометров и продолжит закачку до 8 ноября, приводит ТАСС сообщение компании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что российские власти хотят, чтобы цена на газ в Европе составляла 300−400 долларов за тысячу кубометров, так как слишком долгое газовое ралли может уничтожить спрос.

Аналитики агентства также предположили, что этой зимой европейские государства будут вынуждены воровать топливо друг у друга в попытке спасти свое население от замерзания. По имеющейся информации, хранилища газа в странах Европы заполнены на 71%, в то время как норма составляет на 20% больше. В случае наступления обещанных заморозков правительства решат запретить экспорт газа, чтобы сохранить его для нужд собственных граждан.