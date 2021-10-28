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Число посетителей массовых мероприятий увеличили до 70% при наличии QR-кода

Георгий Самсонов
QR-код.

QR-код.

© URA.RU/TASS

Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения для массовых мероприятий до 70% проектной вместимости помещений при наличии QR-кода.

Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано на портале правовой информации.

При этом в документе указано на необходимость одновременного соблюдения следующих условий: допуска на мероприятие лиц, имеющих QR-код, и его наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия.

Отмечается также, что решение о проведении массовых мероприятий принимают власти регионов.

Нововведения вступят в силу с 15 ноября.

Ранее сообщалось, в нерабочую неделю, объявленную в России с 30 октября по 7 ноября, театрам и музеям разрешили работать. При этом заполняемость помещений должна быть не более 50%. После того, как нерабочая неделя завершится — музеи и театры смогут принять 70% от максимального числа посетителей.

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Пять неочевидных признаков повышенной тревожности

Станислав Тимонов
Тревожность.

Тревожность.

© pexels.com

Тревога — совершенно нормальная человеческая эмоция, которую периодически испытывает каждый. Однако у некоторых людей тревожность бывает настолько сильной, что начинает плохо сказываться на повседневной жизни. Симптомы повышенной тревожности включают: учащенной сердцебиение и дыхание, ощущение нехватки воздуха, тошноту, сухость во рту, усиленное потоотделение и т. д.

Но также существуют и менее заметные проявления тревоги, которые могут стать сигналом о том, что вам пора отдохнуть от работы или учебы, восстановить силы и, возможно, даже обратиться к психотерапевту.

Боль в мышцах

У многих людей, испытывающих постоянную тревогу, мышцы находятся в сильном напряжении и болят. Особенно это касается жевательных мышц (тревожные люди часто непроизвольно сжимают челюсть) и мышц шеи. Облегчить боль и снять напряжение можно с помощью йоги, медленной растяжки или прогрессивного расслабления мышц.

Боль в мышцах.

Боль в мышцах.

© pexels.com

Зевота

Если вы беспокойно спите, то частая зевота может быть связана с банальным недосыпом. Но иногда постоянное зевание — это признак повышенной тревожности. Чтобы справиться с этим симптомом, чаще практикуйте «квадратное дыхание»: вдыхайте на четыре счета, задерживайте дыхание на четыре счета, выдыхайте на четыре счета и снова задерживайте дыхание, считая до четырех.

Головокружение

Еще одним распространенным признаком повышенной тревожности является головокружение (примерно 15% пациентов, обращающихся к врачу с этим симптомом, имеют тревожное расстройство). Привести голову в порядок можно с помощью дыхательных упражнений, короткой медитации или ароматерапии (для снятия напряжения можно использовать эфирные масла лаванды, кедра, можжевельника, бергамота и корицы).

Головокружение.

Головокружение.

© pexels.com

Чувствительность желудка

Утренняя тошнота, непереносимость некоторых видов пищи, потеря аппетита, вздутие и боль в животе — все это может быть признаком тревожности и сильного беспокойства. Однако, прежде чем диагностировать у себя тревогу, важно исключить заболевания с такими же симптомами. И если вы убедились в том, что с вашим физическим здоровьем все в порядке, то вам стоит уделить внимание своему психическому состоянию: снизить факторы стресса и хорошо отдохнуть. Это поможет избавиться от проблем с желудком, связанных с тревогой.

Забывчивость

Рассеянность и забывчивость тоже могут свидетельствовать о тревожности. Все потому, что стресс и напряжение сильно влияют на когнитивные функции, и в результате, постоянно беспокоясь о чем-то, люди начинают забывать все подряд: пароли, дела на день, имена, даты важных встреч и т. д. По возможности старайтесь записывать все, что можете забыть, а также обязательно наладьте режим сна и проведите несколько дней на природе — без гаджетов и списка дел.

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