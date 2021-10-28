Число посетителей массовых мероприятий увеличили до 70% при наличии QR-кода

Тревога — совершенно нормальная человеческая эмоция, которую периодически испытывает каждый. Однако у некоторых людей тревожность бывает настолько сильной, что начинает плохо сказываться на повседневной жизни. Симптомы повышенной тревожности включают: учащенной сердцебиение и дыхание, ощущение нехватки воздуха, тошноту, сухость во рту, усиленное потоотделение и т. д.

Но также существуют и менее заметные проявления тревоги, которые могут стать сигналом о том, что вам пора отдохнуть от работы или учебы, восстановить силы и, возможно, даже обратиться к психотерапевту.

Боль в мышцах

У многих людей, испытывающих постоянную тревогу, мышцы находятся в сильном напряжении и болят. Особенно это касается жевательных мышц (тревожные люди часто непроизвольно сжимают челюсть) и мышц шеи. Облегчить боль и снять напряжение можно с помощью йоги, медленной растяжки или прогрессивного расслабления мышц.

Зевота

Если вы беспокойно спите, то частая зевота может быть связана с банальным недосыпом. Но иногда постоянное зевание — это признак повышенной тревожности. Чтобы справиться с этим симптомом, чаще практикуйте «квадратное дыхание»: вдыхайте на четыре счета, задерживайте дыхание на четыре счета, выдыхайте на четыре счета и снова задерживайте дыхание, считая до четырех.

Головокружение

Еще одним распространенным признаком повышенной тревожности является головокружение (примерно 15% пациентов, обращающихся к врачу с этим симптомом, имеют тревожное расстройство). Привести голову в порядок можно с помощью дыхательных упражнений, короткой медитации или ароматерапии (для снятия напряжения можно использовать эфирные масла лаванды, кедра, можжевельника, бергамота и корицы).

Чувствительность желудка

Утренняя тошнота, непереносимость некоторых видов пищи, потеря аппетита, вздутие и боль в животе — все это может быть признаком тревожности и сильного беспокойства. Однако, прежде чем диагностировать у себя тревогу, важно исключить заболевания с такими же симптомами. И если вы убедились в том, что с вашим физическим здоровьем все в порядке, то вам стоит уделить внимание своему психическому состоянию: снизить факторы стресса и хорошо отдохнуть. Это поможет избавиться от проблем с желудком, связанных с тревогой.

Забывчивость