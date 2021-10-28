Врач рассказала о новом симптоме COVID-19

Лихорадка стала новым симптомом коронавируса, сообщила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

В беседе со специалистами оперштаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией она отметила, что такие симптомы, как отсутствие запаха и вкуса стали встречаться реже.

Повторейко предупредила, что у пациентов с лихорадкой болезнь может резко прогрессировать.

«Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5−10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние», — цитирует врача газета «Известия».

По ее словам, под вирус нужно подстраиваться и заниматься диагностикой новых симптомов. Для спасения жизней пациентов также важен обмен опытом медицинских работников, добавила она.

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Как писал ранее «Ридус», самым грозным проявлением COVID-19 можно считать одышку, если она внезапно появилась на фоне других респираторных проявлений. Такое заявление сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Также сообщалось, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора обнаружили неизвестный ранее вирус, похожий на JMTV, который ранее нашли в Уганде и Гвинее. По словам специалистов, он способен вызывать у людей симптомы лихорадки.