Пассажиров рейса Москва – Сочи обыскивали на борту из-за пропавшего пледа

Пассажир самолета авиакомпании NordStar, выполнявшего 23 октября рейс Москва — Сочи, пожаловался в прокуратуру на обыски из-за пропавшего пледа.

По его словам, всех пассажиров прямо на борту досматривали бортпроводники и полиция.

Он заявил в интервью «Подъёму», что «люди ощущали себя лагерной пылью». Испытанное унижение заставило его направить обращение в авиакомпанию.

В NordStar извинились за причиненные неудобства и рассказали, что плед все-таки нашли.

«Бортпроводники были вынуждены доложить о ситуации КВС (командиру воздушного судна), которым было принято решение оповестить об этом сотрудников ЛОВД а/п г. Сочи», — объяснили изданию в авиакомпании.

В результате был проведен визуальный осмотр ручной клади на выходе из самолета, а плед из бизнес-класса был найден на кресле салона эконом-класса, когда на борту оставалось 10−15 пассажиров.

Пассажир извинения не принял и обратился с жалобой в прокуратуру по электронной почте. «Я не жажду крови, просто не хочу, чтобы подобное произошло с кем-то еще», — пояснил он.

Как писал ранее «Ридус», рейс Петербург-Симферополь задержали из-за того, что у одного из пассажиров украли бутылку элитного коньяка.