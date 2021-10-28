Правительство потратит 2,1 триллиона рублей на помощь семьям с детьми

Правительство потратит около 2,1 триллиона рублей на адресную помощь семьям с детьми. Это следует из проекта бюджета России на 2022—2024 годы, сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич (фракция «Единая Россия»).

«Выплаты получат семьи, которые столкнулись с трудными жизненными обстоятельствами, одинокие родители и беременные женщины. Кстати, это как раз те социальные инициативы „Единой России“, которые поддержал президент Владимир Путин», — сказал Кастюкевич.

Также, по его словам, кабмин направит более 500 миллиардов рублей на строительство и ремонт школ. Кастюкевич отметил, что «к 2024 году планируется построить 1300 школ и более 4500 школ отремонтировать».

«Дети во многих регионах России не будут бегать в туалет на улицу в лютые морозы, появятся новые классы, чтобы убрать вторую и третью смены, спортзал и столовые», — заключил парламентарий.