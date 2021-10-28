В «Единой России» заявили о нехватке средств на ремонт сельских дорог

Российские села сегодня недостаточно финансируются. Средств, в частности, не хватает на строительство и ремонт сельских дорог. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина (фракция «Единой России»).

«Социальное развитие села всегда являлось приоритетом партии „Единая Россия“. Сегодня условия жизни на селе — это вопрос сохранения села. Не будет людей на селе — не будет и села. Поэтому либо мы решим этот вопрос, либо потеряем село», — сказала Оглоблина на заседании нижней палаты, на котором обсуждался проект бюджета на 2022—2024 годы.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что в программе «Комплексное развитие сельских территорий» на сельские дороги предусмотрено около девяти миллиардов рублей.

«Мы готовы вместе с вами ко второму чтению по программе рассматривать поправки, которые позволяют увеличить финансирование на эту программу», — подчеркнул министр финансов.

Силуанов также пообещал активнее работать с регионами, чтобы деньги из дорожного фонда и субсидии «в приоритетном порядке направлялись на сельские дороги».



Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заверил, что партия «уже ведет работу по точечной доработке бюджета и готовит поправки ко второму чтению».