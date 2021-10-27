«Наш человек»: в ОП оценили назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Марии Львовой-Беловой на пост уполномоченного по правам ребёнка.

По словам секретаря Общественной палаты Лидии Михеевой, новый омбудсмен имеет огромный опыт в сфере защиты детей и поддержки семьи.

Она прошла большой путь — от волонтера и основателя региональной благотворительной организации до общественного и политического деятеля федерального уровня. Для нас важно, что раньше она трудилась в некоммерческом секторе, была членом Общественной палаты. В этом смысле — это наш человек, который привык работать с людьми и их проблемами без посредников, — сказала Михеева.

Она обратила внимание, что Мария Львова-Белова является победителем конкурса «Лидеры России», где «конкуренция невероятно высока».

«Это говорит об умении концентрироваться на результате, о высоком уровне ее работоспособности», — заключила секретарь ОП РФ.



37-летняя Львова-Белова воспитывает пятерых родных детей и четверых приемных. Как и предыдущий детский омбудсмен Анна Кузнецова, она замужем за священником.