Вакцина «Спутник V» может быть признана ВОЗ в ближайшее время

Российская вакцина «Спутник V» может получить регистрацию Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

По его словам, диалог с ВОЗ «уже выстроен», осталось пройти «необходимую процедуру».

«Сейчас мы фактически находимся на финишной прямой, нам в целом понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину», — пояснил Гущин в прямом эфире, который состоялся в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией «Мы вместе».



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Москва активно разбирается с документами для одобрения „Спутника V“ в Евросоюзе».

«Мы пытаемся понять, чего, как они считают, недостаёт», — сказал Песков.

