Минздрав советует россиянам делать не одну прививку, а сразу две

В период локдауна россияне смогут одновременно привиться и от коронавируса, и от гриппа. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

«У нас достаточно вакцин и от COVID-19, и от гриппа. Надо использовать эту возможность. Как раз в эти семь дней, которые у нас будут свободны, можно привиться от обеих инфекций одновременно», — приводит слова Чуланова «Интерфакс».

Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, с 30 октября по 7 ноября на территории всей России будет действовать режим нерабочих дней, который вводится с целью остановить распространение COVID-19. При этом заработная плата должна быть сохранена.



В Москве и Подмосковье с 28 октября работать будут только аптеки и продуктовые магазины. Учреждения культуры временно приостановят свою деятельность. Заведения общепита смогут продавать еду только навынос.