«Помирайте дома»: главврач больницы объяснил непривитым их участь
- 25 октября 2021, 22:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ходе онлайн-встречи с жителями Иркутской области главврач Ивано-Матрёнинской детской больницы Владимир Новожилов ясно высказал свое отношение к гражданам, не прошедшим вакцинацию от COVID-19.
Он призвал непривитых не занимать места в госпиталях.
«Вот если вы не привились и заболели, ну тогда не звоните на скорую, помирайте дома», — заявил главврач.
Новожилов объяснил, что личное дело каждого — жить или умереть. По его словам, тем, кто не привился, не следует обращаться за медицинской помощью.
«Человек в реанимацию попадает, потому что он не верит [в вакцинацию]. А в реанимации начинает верить», — цитирует Новожилова Mash.
Как писал ранее «Ридус», после долгих разбирательств адвокатам все-таки удалось отсудить за смерть пациента от коронавируса миллион рублей. Это произошло в России впервые, поскольку ранее при рассмотрении аналогичного случая пострадавшей стороне присудили всего 50 тысяч рублей компенсации.
Войти через социальные сети: