«Помирайте дома»: главврач больницы объяснил непривитым их участь

В ходе онлайн-встречи с жителями Иркутской области главврач Ивано-Матрёнинской детской больницы Владимир Новожилов ясно высказал свое отношение к гражданам, не прошедшим вакцинацию от COVID-19.

Он призвал непривитых не занимать места в госпиталях.

«Вот если вы не привились и заболели, ну тогда не звоните на скорую, помирайте дома», — заявил главврач.

Новожилов объяснил, что личное дело каждого — жить или умереть. По его словам, тем, кто не привился, не следует обращаться за медицинской помощью.

«Человек в реанимацию попадает, потому что он не верит [в вакцинацию]. А в реанимации начинает верить», — цитирует Новожилова Mash.

Как писал ранее «Ридус», после долгих разбирательств адвокатам все-таки удалось отсудить за смерть пациента от коронавируса миллион рублей. Это произошло в России впервые, поскольку ранее при рассмотрении аналогичного случая пострадавшей стороне присудили всего 50 тысяч рублей компенсации.