Эрдоган решил не выдворять из Турции послов 10 стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал разрешенным дипломатический кризис с объявлением 10 послов персонами нон грата.

Этому поспособствовали заявления дипмиссий о невмешательстве в дела Турции.

Они подтвердили свою приверженность невмешательству во внутренние дела других стран согласно Венской конвенции.

«Послы некоторых стран непосредственно взяли на прицел наш суверенитет. И сегодня с заявлениями посольств ситуация повернулась назад», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

Он выразил надежду на то, что послы «впредь будут внимательнее и осторожнее в своих заявлениях о Турции». «Те, кто не уважает независимость нашей страны, не смогут оставаться в ней, невзирая на титулы», — подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, недавно Эрдоган поручил министерству иностранных дел объявить персонами нон грата послов 10 стран, включая США, ратующих за освобождение правозащитника Османа Кавалы. Ранее с таким призывом выступили посольства США, Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, Нидерландов и Новой Зеландии.

Осман Кавала — известный турецкий правозащитник, основавший культурный фонд Anadolu Kultur AS, который выступает за мирное решение курдского вопроса, а также за примирение между турецким и армянским населением.

В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу, обвинявшегося в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. Но в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. На этот раз правозащитника обвинили в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.