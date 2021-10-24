Генсек ООН назвал сумму, необходимую для мировой программы вакцинации

Для воплощения в жизнь стратегии вакцинации жителей планеты от коронавируса ВОЗ и ООН нуждаются в срочных вложениях в размере 8 млрд долларов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Нам нужно немедленное денежное вливание в размере 8 млрд долларов, чтобы обеспечить справедливое распределение [вакцин], и мы призываем G20 помочь нам с этим», — сказал он.

В ходе своего видеообращения к участникам открывшейся в воскресенье в Берлине конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021, Гутерриш добавил, что также необходимо создать современную и хорошо финансируемую архитектуру готовности к пандемии, чтобы в будущем избежать совершаемых сейчас ошибок. Он пояснил, что в первую очередь речь идет о неравномерном распределении вакцин по всему миру.

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«COVID-19 не станет последней пандемией, с которой мы столкнулись, но может стать последней пандемией, в борьбе с которой мы потерпели неудачу», — цитирует генсека ООН ТАСС.

Ранее ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца 2021 года. Руководитель организации Тедрос Гебрейесус считает, что на такие меры необходимо пойти, чтобы вакцинировать население развивающихся стран, где наблюдается дефицит вакцин.

Позднее он также заявил, что для вакцинации 70% населения во всех странах потребуется не менее 11 млрд доз вакцин от COVID-19. По расчетам ВОЗ, данный показатель должен быть достигнут к середине 2022 года, а к концу нынешнего года прививки должны получить не менее 40% населения всего мира.