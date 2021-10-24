Журналист из Ростова-на-Дону Сергей Резник объявлен в розыск

Центр по противодействию экстремизму ГУМВД РФ по Ростовской области объявил в розыск журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

«Но какие у них к нему вопросы, пока неизвестно», — уточнил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Readovka, Резник специализируется на коррупционных расследованиях, а в 2013 году был осужден за оскорбление представителя власти, заведомо ложный донос и коммерческий подкуп на 1 год и 6 месяцев колонии.

В настоящее время Резник находится в Грузии.

Издание отмечает, что с профессиональной деятельностью Сергея Резника связывают громкие отставки ростовских и федеральных чиновников.



Сам журналист рассказал паблику, что на него заведено 7 уголовных дел. По его словам, все потерпевшие — прокуроры, судьи и полицейские.

Он считает, что его просто «заказали» и назвал трех заказчиков.

По информации источника «РЕН ТВ», Резника объявили в розыск по статье «Реабилитация нацизма».



Ранее сообщалось, что Сергей Савельев, передавший правозащитникам архив о пытках в российских тюрьмах, объявлен в розыск из-за нарушений правил досрочного освобождения. Кроме того, по факту публикации в СМИ видео издевательств над заключенными в отношении него возбуждено дело о получении сведений, составляющих государственную тайну.



В розыск был также объявлен Роман Доброхотов, шеф-редактор издания The Insider, включенного в реестр СМИ — иностранных агентов Министерства юстиции РФ.

