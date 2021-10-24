Москвичам рекомендовали не садиться за руль из-за заморозков

В ночь на понедельник и утром 25 октября москвичам стоит воздержаться от управления личным автомобилем.

Столичный департамент транспорта дал такой совет из-за первых заморозков, которые ожидаются в городе ночью.

По прогнозам синоптиков, похолодает до −1… −3 градуса, в результате чего на дорогах может образоваться гололедица.

«ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении дептранса.

Если же все-таки пришлось сесть за руль, следует держать дистанцию и избегать резких маневров, добавили в ведомстве.

Заморозки © Марина Лысцева/ТАСС

Как отмечает «РИА Новости», ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве в ночь на понедельник. По его словам, температура может опуститься до -3, а утром на дорогах появится корка льда в 1−2 миллиметра.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в ночь на 25 октября температура воздуха в Москве и Подмосковье опустится до -6 градусов. В понедельник днем столбики термометров не поднимутся выше плюс пяти градусов, в ночь на вторник будет около нуля, а в среду в столичном регионе синоптики обещают от 5 до 10 градусов выше нуля.

