Скончался режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

На 73-м году жизни умер режиссер Александр Рогожкин.

Он скончался 24 октября в Петербурге, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на киностудию «Ленфильм».

Причины смерти пока не уточняются.

Народный артист России Александр Рогожкин снял такие популярные ленты, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период» и «Кукушка».

© кадр из фильма «Особенности национальной охоты»

Он также работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Всего его фильмография насчитывает более 15 наименований.

Картины Рогожкина были отмечены премиями «Ника» и «Золотой орел». Кроме того, он был удостоен награды за лучшую режиссуру на кинофестивале в Карловых Варах.