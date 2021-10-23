Шестерых военных задержали во Франции по подозрению в сутенерстве

Шестеро военнослужащих французского Иностранного легиона, заподозренные в организации преступной сети с целью оказания секс-услуг, были задержаны на юге Франции.

Известно, что все они из Восточной Европы, однако национальность задержанных не уточняется.

Подозреваемым предъявлены обвинения в сутенерстве при отягчающих обстоятельствах, а также в торговле людьми, отмывании денег и участии в преступном сообществе, сообщает телеканал France 3.

Уточняется, что расследование началось в ноябре прошлого года, когда в коммуне Сен-Назер на западе Франции задержали проститутку с Украины. При ней обнаружили крупную сумму денег и большой запас презервативов. На допросе она призналась, что работает на группу, штаб которой находится в коммуне Ним.

Проститутки © Tanya.K /Flickr.com

В результате следователи выяснили, что военные занимались арендой квартир и распространением рекламы соответствующих услуг.

Как писал ранее «Ридус», первым в Тюмени, кто смог избежать уголовной ответственности за сутенерство, стал Виталий Теряев, сын начальника МЧС по Свердловской области генерал-майора Виктора Теряева. Как сообщили в региональной прокуратуре, суд назначил сыну генерала штраф в размере 80 тысяч рублей и прекратил уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».