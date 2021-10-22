Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре в выходные дни

Сильный ветер, который прошел в Москве в пятницу, может сохраниться вплоть до выходных, предупредил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его прогнозам, порывы ветра ослабеют только в понедельник.

Кроме того, жителей столицы ожидает похолодание, которое уже началось, и будет усиливаться с каждым днем.

«Мы ожидаем минимальную температуру в дневные часы до +3 градусов, а в понедельник она опустится до -1», — рассказал Синенков в беседе с «360».

При этом он пообещал, что во второй половине недели москвичей ждет потепление. По его словам, повышение температуры начнется в среду — столбик термометра поднимется днем до +9…+12 градусов.

Синоптик объяснил, что потеплеет благодаря очередному циклону с запада, который принесет теплый воздух из южной Европы. «В ближайшие дни будут преобладать северо-западные и северные потоки, а в центральную европейскую часть будет поступать холодный воздух из Арктики», — уточнил он в интервью телеканалу.

Как писал ранее «Ридус», еще утром 22 октября МЧС предупредило жителей столицы о том, что стоит ожидать сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Предполагалось, что ураган будет бушевать примерно до 18:00.

Очевидцы выкладывали в соцсетях кадры, на которых видно, как ураган срывает металлические листы с построек и переворачивает мусорные баки. Самое вирусное видео оказалось снято рядом с Кремлем, когда обвалился один из зубцов стены.

Из-за сильного ветра в Москве упали восемь деревьев, были повреждены несколько машин, а на 238-м километре внутренней стороны ЦКАД в сторону Киевского шоссе на дорогу свалился информационный щит, из-за чего движение транспорта нарушилось.

В Подмосковье из-за непогоды упали почти 90 деревьев, и около 100 населенных пунктов остались без электричества.

В Гидрометцентре предупредили, что в ночь на понедельник, 25 октября температура воздуха в Москве и Подмосковье опустится до -6 градусов. В понедельник днем столбики термометров не поднимутся выше плюс пяти градусов, в ночь на вторник будет около нуля, будет дуть юго-западный ветер до 8 м/с, а в среду в столичном регионе синоптики обещают от 5 до 10 градусов выше нуля.