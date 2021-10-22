Биолог рассказал о вреде уборки листьев во дворах

Неконтролируемая уборка опавших листьев в городе нарушает нормальное функционирование почвы — она уплотняется, высыхает, превращается в пыль, которая разносится ветром и оседает в легких людей, рассказал энтомолог Тигран Оганесов.

По его словам, чаще всего листья полностью удаляют, собирают в мешки и вывозят, не учитывая тот факт, что опавшая листва является важной частью лесных экосистем и выполняет несколько важных функций.

В первую очередь она защищает почву и корни растений от зимнего промерзания, создавая так называемую тепловую подушку, а также играет существенную роль в почвообразовании — при разложении листьев почва становится более дышащей, рыхлой, и насыщается органическими и минеральными веществами, необходимыми для ее нормальной работы, объяснил эксперт.

Он обратил внимание, что образуемый листвой защитный слой является домом для тысяч различных организмов, в основном разнообразных беспозвоночных. «Это в первую очередь потребители и переработчики самой листвы. Также, в опаде живут многочисленные хищники, которые регулируют численность других организмов, в том числе вредных для растительных сообществ», — отметил Оганесов в беседе с газетой «Взгляд».

Уборка листьев © Валерий Шарифулин/ТАСС

Биолог подчеркнул, что насекомые — важнейшая часть экосистемы, так как если они вымрут, то нарушатся пищевые цепочки, и никто не будет регулировать численность вредителей. Насекомоядные птицы улетят из-за нехватки пищи, а почва обеднеет, поскольку многие насекомые принимают участие в почвообразовании, добавил он.

Оганесов считает, что к уборке опавшей листвы в городе следует применять селективный подход. Ее нужно убирать с искусственных покрытий, тротуаров, а также по обочинам дорог, потому что она создает скользкие опасные участки. Кроме того, в этих местах в ней накапливаются такие вредные вещества, как тяжелые металлы.

«А вот в парках надо соблюдать баланс между сохранением декоративного вида и нормальным функционированием почвы. В лесопарках же листья не надо убирать совсем», — заявил энтомолог в интервью изданию.

Ранее врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа предупредила, что от прогулок по осеннему лесу стоит воздержаться, чтобы сохранить защитные функции своего организма. По ее словам, гниющие из-за сырости опавшие листья являются рассадником для грибковой инфекции, которая может привести к сильной аллергической реакции и ухудшению иммунитета. В результате ослабленный организм становится легкой добычей для вирусов, отметила она.