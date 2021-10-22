Эксперты «Круга мнений» обсудят социально-экономические успехи Узбекистана

Проект «Круг мнений» анонсировал новую аудиоконференцию, которая пройдет 22 октября в 18:00 на площадке Telegram-канала «Дипломатия» при поддержке «Ридуса». Эксперты обсудят социально-экономические успехи Узбекистана и предстоящие 24 октября выборы президента этой страны.

В конференции примут участие автор Telegram-канала «Записки авантюриста» Игорь Мангушев, журналист Филипп Гаджили, редакция Telegram-канала «Салам Кыргызстан», политтехнолог Антон Облицов, шеф-редактор информагентства Regnum Григорий Михайлов, эксперт Центра социально-экономических и геополитических исследований Александр Минин и кандидат философских наук профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев.

Ранее участники «Круга мнений» рассказали о рынке белых наемников в Африке и о текущем положении дел в сфере частных военных услуг.