Решение о введении в Москве локдауна в связи с ростом заболеваемости коронавирусом является вынужденным. Об этом заявил в интервью «Ридусу» руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Недавно главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко сказал, что система здравоохранения испытывает большой наплыв людей с тяжелой формой коронавируса. В этой ситуации необходимо сделать некоторый перерыв, чтобы люди меньше заражали друг друга. Иначе наше здравоохранение может ожидать критическая перегрузка. Поэтому и введен локдаун. При этом он не такой строгий, как раньше. Нет ограничений, связанных с передвижениями по городу, как было в 2020 году», — пояснил эксперт.

Напомним, локдаун в столице продлится с 28 октября по 7 ноября. В обычном режиме продолжат работать только аптеки и продуктовые магазины. Салоны красоты, фитнес-клубы и бассейны закроются. Рестораны и кафе смогут работать только навынос, а в стоматологических кабинетах будут оказывать лишь экстренную помощь. Работу центров «Мои документы» также приостановят. В детсадах и школах объявлены досрочные каникулы.

В других российских регионах, согласно указу президента Владимира Путина, объявленный локдаун вводится с 30 октября по 7 ноября.

Ранее глава профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ иностранным агентом) Анастасия Васильева обвинила в росте заболеваемости коронавирусом людей, которые не хотят прививаться. К ее мнению присоединились актеры Вячеслав Манучаров и Игорь Скрипко. Последний пожаловался, что из-за «антипрививочников» он вынужден сидеть дома, а не лицедействовать на сцене любимого театра.