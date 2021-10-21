Автоэксперт описал работу дорожной камеры, фиксирующей проезд между полос

В Москве заработала первая в России дорожная камера, фиксирующая проезд между полос.

Отличительная особенность новой камеры заключается в том, что она может делать несколько снимков. Это позволит указывать в постановлении именно траекторию движения транспортного средства.

Нарушение будет караться штрафом в размере 1500 рублей.

Обращается внимание на то, что перестроение не будет считаться нарушением, поскольку, например, при обгонах, водитель, естественно, какое-то время занимает промежуточную позицию между полосами. Но тут речь идет о другой траектории, объясняют эксперты.

«При обгоне обязательно движение по двум полосам: по своей, для опережения — на другой, и занять свою. Если будет отмечена траектория, что даже для целей обгона человек не занимал соседнюю полосу, а для своего удобства решил, что он просто займет „середину“, то это будет нарушением», — сказал в сюжете «РЕН ТВ» технический аналитик Роберт Ян.

Отмечается также, что система фиксирует нарушения, допускаемые не только автомобилистами, но и мотоциклистами. Кроме того, камеры могут фиксировать и проезд по островку безопасности.

Как писал ранее «Ридус», Минтранс и МВД предложили запретить остановку на островках безопасности. Это улучшит видимость участников дорожного движения, повысит безопасность, особенно в ночное время и в зимний период, пояснили в ведомствах.

Известно, что некоторые водители используют островки безопасности, чтобы объехать пробку и быстрее вклиниться в ряд, иногда это приводит к трагическим последствиям. Так, в Калужской области мужчина, управлявший автомобилем Audi, насмерть сбил инспектора ДПС. Сотрудник стоял на островке безопасности, на его форме были световозвращающие элементы. У сбившего его водителя не было признаков опьянения.