Фонд кино подал в суд на создателей фильма «Ампир V»

С создателей фильма «Ампир V», снятого по одноименному роману Виктора Пелевина, потребовали 84 млн рублей.

Именно такая сумма указана в судебном иске Фонда кино.

«Иск есть, иначе его бы не было в кадастре Арбитражного суда. Я говорю, по какому проекту. По проекту «Ампир V», — сказала в интервью «РЕН ТВ» руководитель PR-дирекции Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Светлана Бриллиантова.

Претензии Фонда кино заключаются в том, что на создание картины было выделено две субсидии, одна из которых невозвратная. Другая в размере 60 млн рублей требует возврата. С учетом штрафа за просрочку исковая сумма составляет 84 млн рублей.

Создатели фильма, съемки которого начались еще в 2017 году, надеялись на то, что смогут заработать на этом проекте около 1 млрд рублей.

По словам продюсера ленты Ивана Засурского, проблема заключается в том, что выход картины в прокат приходится переносить из-за антиковидных мер. Намеченная на 25 ноября премьера также оказалась под угрозой. А без проката «Ампир V» не в состоянии собрать кассу.

«Для нас нет никакой проблемы вернуть им деньги. Но, честно говоря, что штрафовать нас, когда мы даже фильм не можем показать — наверное, не стоит», — объяснил Засурский в беседе с телеканалом.

Он добавил, что Фонд кино вынужден действовать подобным образом, поскольку иначе эту организацию могут заподозрить в коррумпированности.

Как писал ранее «Ридус», проект экранизации книги Пелевина долгое время не мог найти финансирование. Продюсеры даже организовывали сбор средств при помощи краудфандинга и собрали почти 8 миллионов рублей на съемки фильма.

Главную роль в картине исполнил Павел Табаков, а компанию ему составили Вера Алентова, Марина Зудина, Виктор Жижикин и рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), для которого «Ампир V» стал дебютом в большом кино.