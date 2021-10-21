Фонд кино подал в суд на создателей фильма «Ампир V»
- 21 октября 2021, 20:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С создателей фильма «Ампир V», снятого по одноименному роману Виктора Пелевина, потребовали 84 млн рублей.
Именно такая сумма указана в судебном иске Фонда кино.
«Иск есть, иначе его бы не было в кадастре Арбитражного суда. Я говорю, по какому проекту. По проекту «Ампир V», — сказала в интервью «РЕН ТВ» руководитель PR-дирекции Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Светлана Бриллиантова.
Претензии Фонда кино заключаются в том, что на создание картины было выделено две субсидии, одна из которых невозвратная. Другая в размере 60 млн рублей требует возврата. С учетом штрафа за просрочку исковая сумма составляет 84 млн рублей.
Создатели фильма, съемки которого начались еще в 2017 году, надеялись на то, что смогут заработать на этом проекте около 1 млрд рублей.
По словам продюсера ленты Ивана Засурского, проблема заключается в том, что выход картины в прокат приходится переносить из-за антиковидных мер. Намеченная на 25 ноября премьера также оказалась под угрозой. А без проката «Ампир V» не в состоянии собрать кассу.
«Для нас нет никакой проблемы вернуть им деньги. Но, честно говоря, что штрафовать нас, когда мы даже фильм не можем показать — наверное, не стоит», — объяснил Засурский в беседе с телеканалом.
Он добавил, что Фонд кино вынужден действовать подобным образом, поскольку иначе эту организацию могут заподозрить в коррумпированности.
Как писал ранее «Ридус», проект экранизации книги Пелевина долгое время не мог найти финансирование. Продюсеры даже организовывали сбор средств при помощи краудфандинга и собрали почти 8 миллионов рублей на съемки фильма.
Главную роль в картине исполнил Павел Табаков, а компанию ему составили Вера Алентова, Марина Зудина, Виктор Жижикин и рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), для которого «Ампир V» стал дебютом в большом кино.
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