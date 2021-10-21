Названо число опрошенных россиян, готовых провести нерабочие дни дома

По результатам проведенного опроса выяснилось, что 85% россиян намерены ответственно подойти к борьбе с коронавирусом.

О своей готовности остаться дома или на даче на весь период нерабочих дней объявили 48,2% респондентов.

Еще 36,7% опрошенных сообщили о своем желании провести это время с пользой для здоровья. Они собираются отказаться от посещения общественных мест и развлекательных мероприятий, а вместо этого планируют гулять на свежем воздухе.

Опрос kp.ru также показал, что не все готовы пожертвовать личным комфортом. Например, 6% респондентов обрадовались внеплановым выходным и собрались отправиться в теплые края.

Планируют посетить в нерабочие дни родственников и повидаться с друзьями 5% опрошенных, а оставшиеся 4,1% собираются отдыхать в городе, ходить в кафе, кино и магазины, хотя известно, что в Москве и Подмосковье общественные заведения, точки общепита и магазины будут закрыты с 28 октября по 7 ноября.

Нерабочие дни в Москве © Александр Родионов / Ridus.ru

В опросе приняли участие пять тысяч человек.

Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно были объявлены в России нерабочими с сохранением заработной платы. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице досрочно начинаются нерабочие дни в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Они продлятся с 28 октября по 7 ноября. В это время в Москве будут работать только аптеки и продуктовые магазины. Работа всех предприятий сферы услуг, общепита, спорта, развлечений и отдыха будет приостановлена. Исключений не будет даже для обладателей QR-кодов.

Между тем врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что введение нерабочих дней в России не поможет остановить пандемию коронавируса. По его словам, в Европе локдауны продолжались полтора года, однако ситуацию они не изменили.