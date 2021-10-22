В Госдуме оценили программу Facebook для борьбы с фейками

Российским пользователям социальной сети Facebook начали приходить уведомления с просьбой принять условия программы Protect. Это нужно сделать до 28 октября, в противном случае администрация соцсети обещает заблокировать аккаунт.



Участникам Protect будут реже показывать публикации тех аккаунтов и страниц, уличенные в распространении фейков. Кроме того, программа должна обезопасить аккаунты людей, которые «могут столкнуться с угрозой во время выборов». Таких пользователей обяжут проходить двухфакторную аутентификацию.

При этом алгоритмы Facebook, отвечающие за модерацию, не способны эффективно определять, какой контент является действительно фейковым или опасным, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на позицию инженеров IT-корпорации.

Активное использование программы Protect вряд ли как-то поможет в борьбе с фейками. Вероятнее всего, нас ждут новые немотивированные блокировки и скандалы, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.

Оценивать контент и аккаунты будут алгоритмы соцсети, однако к качеству их работы есть много вопросов. Мы уже не раз сталкивались с неадекватной оценкой данными алгоритмами тех или иных материалов. Я же сторонник прозрачных решений и единых правил для всех участников рынка. Поэтому, что касается фактчекинга, я возлагаю большие надежды на меморандум о создании безопасной информационной среды, подписанный недавно российскими соцсетями и СМИ. Я даже не исключаю, что правила по проверке фактов, которые будут выработаны участниками подписания, со временем найдут свое отражение в законе о СМИ, — сказал Горелкин.

Меморандум о создании безопасной информационной среды и борьбе с фейками был подписан владельцами крупнейших интернет-площадок России и представителями СМИ в начале октября текущего года. Документ предполагает выработку единых правил верификации недостоверной информации в Сети.

«Чем более активно «цеховое» сообщество в вопросах самоорганизации, тем больше шанс, что проблемой распространения фейков будут заниматься профессионалы и компетентные люди, а не популисты, которые зачастую не понимают специфики отраслевых процессов. Для нас, как представителей отрасли классических СМИ, очень важно, что подобные инициативы возвращают СМИ былой статус социально-значимых институтов производства достоверной информацией, — рассказал ранее «Ридусу» акционер деловой газеты «Ведомости», глава медиа-холдинга «ФедералПресс» и председатель попечительского совета Фонда развития медиа коммуникаций и информационного общества Иван Еремин.



Напомним, что о запуске проекта Protect IT-корпорация сообщила в 2019 году. Изначально программа создавалась для защиты выборов президента США от иностранного вмешательства и дезинформации.