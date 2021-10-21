ВЦИОМ: большинство россиян считают прошедшие выборы в Госдуму честными

Более половины россиян (57%) считают, что прошедшие выборы в Госдуму являются честными и прозрачными. Таковы данные последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые привел руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола «Новая Дума: назначения, полномочия, повестка» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По словам эксперта, 30% от общего числа респондентов полагают, что в ходе голосования могли быть допущены мелкие нарушения, которые, впрочем, не оказали существенного влияния на общий результат.

59% положительно оценили тот факт, что на сей раз в Думу прошли пять партий, а не четыре, как раньше.

«Эти показатели говорят о высокой легитимности выборов и высоком интересе к работе Госдумы. Мы видим, что у людей есть определенные ожидания и надежды, касающиеся в первую очередь решения социальных проблем нашей страны», — заявил Мамонов.

Появление в Госдуме партии «Новые люди» свидетельствует о кардинальном обновлении нижней палаты парламента, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Впервые за многие годы наша Дума стала пятипартийной. При этом представители фракции „Новых людей“ действительно являются в политике новичками. И сам факт их прохождения делает прошедшие выборы еще более легитимными», — отметил Мартынов.

Эксперт обратил внимание и на обновление состава других парламентских фракций. В частности, фракция «Единой России» обновилась на 49%, фракция «Справедливой России» — на 52%, а фракция КПРФ — на 40%, указал Мартынов.

«Среди новых лиц есть бывшие заместители федеральных министров, есть волонтеры и победители конкурса „Лидеры России“», — подчеркнул эксперт.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.