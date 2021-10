Крымский отель признали лучшим оздоровительным курортом в мире

Тремя международными премиями в сфере спа и велнес World SPA Awards был отмечен крымский санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa.

Его признали лучшим оздоровительным курортом в мире (World's Best Wellness Retreat 2021), лучшим оздоровительным курортом в Европе (Europe's Best Wellness Retreat 2021) и лучшим оздоровительным курортом в России (Russia's Best Wellness Retreat 2021).

Премия World SPA Awards была учреждена в 2015 году. Она является частью одной из самых престижных наград в сфере туризма World Travel Awards.

«Персональные программы управления здоровьем и ухода за собой, представленные на курорте, позволят активизировать внутренние ресурсы организма, создавая прочную основу активного долголетия», — цитирует ТАСС генерального менеджера курорта Беллу Геворгян.

По ее словам, в Mriya Resort создают комплексный подход к оздоровлению.

© Mriya Resort & SPA

Как отмечает агентство, ранее этот крымский курорт шесть раз удостаивался премии World SPA Awards. В прошлом году его также отметили тремя наградами: «Ведущий мировой курорт» (World's Leading Leisure Resort 2020), «Ведущий мировой премиальный курорт для отдыха с семьей» (World's Leading Luxury Family Resort & Villas 2020) и «Ведущий мировой оздоровительный курорт» (World's Leading Wellness Resort 2020).

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Награду каждый год вручают лучшим гостиницам и курортам планеты.

В каждой номинации за победителей голосуют тысячи туристов и специалистов. Претенденты на премию проходят жесткий отбор как среди экспертов гостиничного бизнеса, так и среди клиентов.

Определяющими параметрами при выборе победителей являются качество сервиса, развитая инфраструктура отеля, безопасность города и то, насколько клиенты отеля довольны его услугами.