Силуанов назвал главные причины падения экономики России в 2020 году

2020 год был крайне непростым для российской экономики. Во-первых, пандемия коронавируса вынудила власти РФ ограничить работу множества предприятий. А во-вторых, наблюдалось рекордное снижение цен на энергоносители. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания Госдумы, на котором рассматривался отчет об исполнении бюджета за 2020 год.

«Безусловно, это потребовало неординарных мер и по мобилизации финансовых ресурсов, управления ими для быстрого реагирования на новые вызовы», — отметил Силуанов.



Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год с дефицитом 3,8% ВВП. Согласно отчету министра финансов, доходы государственной казны в прошлом году составили 18,7 триллиона рублей, а расходы — 22,8 триллиона. При этом доля доходов бюджета по отношению к ВВП сложилась на уровне 17,5%, что на один процентный пункт ниже аналогичного показателя за 2019 год. Зато расходы по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли на 4,7 процентных пункта, составив 21,3% ВВП, передает «РИА Новости».

«Несмотря на экономические сложности прошлого года, все социальные обязательства государства, все те задачи, которые в своем послании поставил президент Владимир Путин, выполнены полностью. Более того, удалось сделать резерв, который позволяет повышать качество жизни людей в 2021 году», — подчеркнул председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил, в свою очередь, поделить регионы на группы в зависимости от их бюджетов. Речь идет о том, чтобы определить, какие субъекты РФ нуждаются в финансовой помощи со стороны федерального центра больше, а какие меньше.

«Часто бывает, что у некоторых регионов денег хватает только на софинансирование национальных проектов. А свои проекты? А ремонты школ, больниц, садиков? Новые строим, а на те, которые надо отремонтировать, денег нет», — указал Володин.



Он обратился к Силуанову с просьбой встретиться перед рассмотрением проекта бюджета на 2022—2024 годы с депутатами всех фракций, чтобы обсудить вопрос распределения регионов по группам.