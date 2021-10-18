Четыре ружья изъяли у отца стрелявшего в пермской школе подростка

Отец 12-летнего шестиклассника, устроившего стрельбу в школе Октябрьского района Пермского края, владел четырьмя охотничьими ружьями, сообщил глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, оружие было изъято и передано на хранение в полицию.

Он уточнил, что помимо карабина «Сайга», с которым подросток пришел в школу, на отца «стрелка» зарегистрировано еще три охотничьих ружья — «CZ-455», «ИЖ-18Е», «МЦ-21−12».

«Вопрос о лишении его лицензии будет решен в ближайшее время», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Хинштейн также проинформировал, что будет произведена проверка ЧОП «Щит» из Октябрьска, сотрудники которого обеспечивали безопасность учебного заведения.

Ранее в региональном управлении Росгвардии сообщили ТАСС, что за нарушение условий хранения оружия его владелец будет привлечен к ответственности.

Напомним, утром 18 октября ученик шестого класса принес с собой в школу огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в стену и стеклопластиковую дверь. В результате осколками от разбитого стекла поранился 11-летний школьник.

Как писал ранее «Ридус», вооруженного мальчика обезвредила директор школы: она увела школьника в свой кабинет, где убедила отдать ей ружье. По ее словам, у подростка случился нервный срыв: он кричал, что в него вселился бог, и боялся сам себя.

По предварительным данным, он хотел отомстить однокласснице, которая систематически обижала его. По другой информации, накануне он видел сон, в котором голоса призывали его совершить убийство.

По словам отца мальчика, стрельбе он его не учил, и доступа к оружию у него не было. Мужчина предположил, что ребенок мог видеть, куда он прячет ключ от сейфа, в котором хранилось ружье.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.