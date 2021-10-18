Глава Рязанской области объяснил увольнение вице-губернатора
- 18 октября 2021, 20:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пост вице-губернатора Рязанской области покинул Михаил Семенов.
Соответствующее постановление подписал глава региона Николай Любимов.
«Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Любимов объяснил, что госслужащие обязаны соблюдать ряд ограничений, а те, кто в любой форме их нарушает, работать в правительстве области не должны.
«Прошу это учесть всех, кто хочет остаться в нашей команде», — подчеркнул он.
Пост вице-губернатора Рязанской области Семенов занял 7 сентября этого года.
Ранее сообщалось, что губернатор Рязанской области Николай Любимов может оставить свой пост до истечения срока полномочий. По информации СМИ, в регионе есть проблемы с системой управления, а губернатор не наладил контакт с местными элитами. Полномочия Любимова на посту главы региона истекают в сентябре 2022 года
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