Глава Рязанской области объяснил увольнение вице-губернатора

Пост вице-губернатора Рязанской области покинул Михаил Семенов.

Соответствующее постановление подписал глава региона Николай Любимов.

«Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Любимов объяснил, что госслужащие обязаны соблюдать ряд ограничений, а те, кто в любой форме их нарушает, работать в правительстве области не должны.

«Прошу это учесть всех, кто хочет остаться в нашей команде», — подчеркнул он.

Пост вице-губернатора Рязанской области Семенов занял 7 сентября этого года.

Ранее сообщалось, что губернатор Рязанской области Николай Любимов может оставить свой пост до истечения срока полномочий. По информации СМИ, в регионе есть проблемы с системой управления, а губернатор не наладил контакт с местными элитами. Полномочия Любимова на посту главы региона истекают в сентябре 2022 года