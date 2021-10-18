Перечислены плюсы и минусы введения электронных паспортов в РФ

Введение электронных паспортов сэкономит время и деньги, а также уменьшит вероятность подделки документа, сообщил руководитель лаборатории компании НОРБИТ по AI и Big Data Дмитрий Демидов.

Он выразил убежденность в том, что иметь паспорт одновременно в цифровом и бумажном форматах намного удобнее, чем пользоваться только бумажным вариантом.

«Во-первых, каждый носит телефон при себе, и чем меньше других вещей нужно брать с собой, тем удобнее. Цифровой паспорт также позволяет быстрее проходить проверки и регистрации в различных учреждениях», — отметил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, визуальная проверка паспорта в его настоящем виде не дает стопроцентную гарантию достоверности, а электронный паспорт будет отображаться в онлайн-системе, которая сразу укажет его подлинность и позволит сравнить фотографию с лицом человека, предъявляющего документ.

Электронный паспорт © Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Главным же риском, связанным с использованием электронного паспорта, Демидов назвал уровень готовности специалистов, проверяющих такой вид документа. По его мнению, нельзя рассчитывать на то, что электронный паспорт позволит полностью отказаться от бумажного документа.

«У нас большая страна, регионы находятся на разных уровнях цифровой трансформации и все учреждения, в которых требуется проверка паспорта, моментально не перейдут на электронные документы. На это потребуется время», — поделился с изданием Демидов.

Ранее стало известно, что россиянам начнут выдавать электронные паспорта до конца 2022 года. Проект будет запущен в пилотном режиме в трех регионах, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. По его словам, электронный паспорт будут представлен в двух видах: взаимосвязанные смарт-карта и приложение с QR-кодом. Уже подготовлен соответствующий проект указа президента России Владимира Путина, его принятие ожидается до конца текущего года.

Ранее он говорил, что пилотными городами и субъектами РФ станут Москва, Подмосковье и Татарстан. В остальных регионах граждане смогут получить паспорт электронного образца не позднее 1 июля 2023 года, отмечал глава Минцифры. Изначально власти планировали, что подобные документы появятся в России в первом полугодии 2020 года, однако пандемия COVID и ряд других факторов внесли свои коррективы и затормозили работу над проектом.