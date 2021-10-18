Глава Ассоциации краповых беретов раскрыл детали инцидента на полигоне

Инструкторы, принимавшие нормативы на испытаниях на право ношения крапового берета, рассказали, что произошло на полигоне учебного центра «Тамбукан».

«Никакой драки там непосредственно не было. Это были выстрелы после того, как разряжается оружие после изъятия у тех людей, которые снимаются с маршрута», — заявил глава Ассоциации подразделений специального назначения «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк.

Он также опроверг информацию о том, что из-за того, что во время марш-броска чеченских кандидатов подвозили на машинах, действующие обладатели краповых беретов возмутились и в знак протеста решили заменить свои краповые береты на кепки.

Лысюк заверил, что это не соответствует действительности, и призвал обладателей краповых беретов «не выносить на общее суждение» ситуацию внутри спецвойск.

Один из членов руководства Ассоциации также прокомментировал сообщение о том, что племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Карима сняли с испытаний на краповый берет.

«Ко всем было приблизительно одинаковое отношение. Это квалификационное испытание, и там не бывает предвзятости, какой бы национальности ты ни был», — сказал он в интервью Telegram-каналу WarGonzo.

По его словам, племянник Кадырова действительно участвовал в испытаниях, но был снят в самом начале по той причине, что просто не подготовился.



Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что в учебном центре «Тамбукан» в Ставропольском крае во время испытаний сотрудников силовых структур на краповый берет не происходило каких-либо драк.

Накануне стало известно, что конфликт бойцов спецназа произошел во время марш-броска. Пока участники бежали на своих двоих, претендентов из Чечни якобы подвозили на автомобилях. Судьи сначала решили снять нарушителей с дистанции, немногим позже завязалась драка.

Позднее руководство учебного центра решило все-таки выдать нарушителям краповые береты, после чего другие спецназовцы заявили, что в знак протеста снимут эти головные уборы и перейдут на обычные кепки.



Комментируя «Ридусу» эти сообщения, ветеран отряда специального назначения «Витязь» Петр Фефелов отметил, что ему неизвестно, чтобы когда-либо на подобных испытаниях возникали конфликты из-за «подсуживания», так как авторитет инструктора на них непререкаем.

В то же время вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов отметил, что на внутренних спецназовских соревнованиях конфликты и драки из-за спорных результатов не редкость.

