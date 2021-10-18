Из России выдворят мигранта, швырнувшего фруктом в старика

Власти Самары приняли решение выдворить из России мигранта, швырнувшего фруктом в безобидного старика.

Полиция разыскала инициатора конфликта, возникшего между жителями города и торговцами из Средней Азии, один из которых кинул фрукт в пожилого мужчину и которые затем провоцировали горожан на драку.

На допросе задержанный признал свою вину в том, что бросил виноград в старика и попал ему в глаз. Мигрант принес свои извинения.

В итоге он был оштрафован и будет выдворен за пределы России. К остальным участникам конфликта из Средней Азии эти меры решили не применять, сообщает Readovka.

По данным издания, ранее полиция с местными чиновниками зачистила самарский рынок от мигрантов и поставила дежурных на случай, если они решат вернуться на свои рабочие места.

Как писал ранее «Ридус», 4 октября в московском метро Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков нецензурно выражались в адрес присутствовавших женщин и угрожали им насильственными действиями. Когда же находившийся рядом Роман Ковалев попытался их урезонить, Ханмагомедов и Мусалаев стали избивать его ногами по голове. Тем временем Залибеков запугивал других пассажиров, которые так и не решились вмешаться.

Драчуны попытались скрыться, но были задержаны полицейскими уже на станции «Первомайская». Роман Ковалев был госпитализирован, его обидчикам предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Также сообщалось о столкновении с мигрантами, которое произошло на Таганско-Краснопресненской линии метро. В видеоролике, который был опубликован в Сети 12 октября, показано, что группа молодых людей с сильным акцентом нецензурно оскорбляла девушку.

