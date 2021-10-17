Тренер Бышовец назвал заказом слова Канчельскиса о продаже мест в сборной

Знаменитый футбольный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал заявление экс-футболиста Андрея Канчельскиса, обвинившего его в продаже мест в национальной сборной.

Бышовец предположил, что это высказывание может являться следствием провокации журналиста и комментатора Геннадия Орлова.

Тренер также заверил, что не будет подавать на Канчельскиса в суд в связи с обвинением, которое он считает бездоказательным.

Во время интервью Орлову, которое было опубликовано на YouTube-канале журналиста, бывший игрок сборных СССР и России Канчельскис заявил, что Бышовец брал деньги за попадание футболистов в национальную команду. Он также не исключил, что тем же занимался и бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Мне трудно объяснить, почему Канчельскис делает такие заявления, — сказал Бышовец в интервью ТАСС. — Но сейчас такое время, что за деньги можно написать или сказать все, что угодно».

Он добавил, что никого не обвиняет, просто характеризует нынешнее время. «Я не понимаю, зачем это? При чем здесь Черчесов и Бышовец? Я это оцениваю как очередной заказ», — подчеркнул тренер.

Бышовец выразил сожаление по поводу обвинения, выдвинутого против него Канчельскисом, заметив, что очень хорошо относится к нему как к игроку и приглашал его в сборную. «Когда он уже был без работы, рекомендовал его [на должность главного тренера] Шамилю Газизову, тогда „Уфа“ только создавалась», — напомнил Бышовец.

Андрей Канчельскис © Жуков Вадим/Фотохроника ТАСС





В заключение он привел свою фразу, сказанную в «Локомотиве»: «Есть предел человеческой доброте, предела человеческой мерзости нет».

Геннадий Орлов тоже прокомментировал ситуацию агентству, пояснив, что адресовал этот вопрос Канчельскису, поскольку тема влияния агентов на состав национальной сборной активно обсуждалась в последнее время.