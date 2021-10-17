Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы

Госпитализированный с заражением крови бывший глава Белого дома Билла Клинтона выписан из больницы.

Об этом сообщил его представитель Анхель Уренья.

Ранее он рассказал, что бывший президент США отлично восстанавливается, проводит время с семьей, общается с друзьями и смотрит американский футбол по телевидению, пишет газета «Известия».

Клинтон находился в медицинском центре Ирвинского университета Калифорнии с 12 октября, однако о госпитализации 75-летнего политика стало известно лишь два дня спустя, отмечает издание. В тот же день президент США Джо Байден связался с Клинтоном по телефону и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Как сообщал «Ридус», Клинтону назначили лечение антибиотиками, поскольку у него обострилась инфекция мочевыводящих путей. Врачи диагностировали заболевание на ранней стадии, поэтому пациент быстро пошел на поправку.

Этим летом 42-й президент США в интервью телеканалу ITV рассказал, что тяжело переживал окончание последнего срока на посту главы государства. Он сообщил, что ему часто снились кошмары относительно будущего страны. Напомним, демократ Билл Клинтон возглавлял Соединенные Штаты в 1993—2001 годах.