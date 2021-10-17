В Центре Чумакова объяснили разницу между вакцинами «КовиВак» и «Спутник V»

Заместитель директора Центра Чумакова Константин Чернов рассказал, чем отличается разработанная в этом научном институте вакцина от коронавируса «КовиВак» от препарата «Спутник V».

В эфире радиостанции «Россия» он напомнил, что «КовиВак» — это цельновирионная инактивированная вакцина, произведенная на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. Она относится к классическому типу вакцин, отметил ученый.

Между тем «Спутник V» от Центра имени Гамалеи — это векторная вакцина. По словам Чернова, в качестве вектора в ней действуют два различных типа аденовируса человека, в который встроен фрагмент гена SARS-CoV-2. Этот ген кодирует один из белков вируса, а именно S-белок, объяснил он.

Замдиректора Центра Чумакова добавил, что если организм познакомить только с частью патогена, он среагирует именно на нее. Организм увидит сразу несколько белков и среагирует на них, приводит его слова «РЕН ТВ».

Чернов заметил, что привившиеся вакциной «КовиВак», но не контактировавшие с «живым» вирусом SARS-CoV-2, имеют очень высокий уровень антител, что позволяет организму мобилизоваться за считанные часы.

Вакцина «КовиВак». © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Он также обратил внимание, что лишь несколько стран решились сделать классическую инактивированную вакцину. По его мнению, это связано с тем, что «допуск к работе с живыми опасными вирусами мало у кого есть». Кроме того, производители хотели выпускать большое количество вакцин и преследовали коммерческий интерес, в то время как выпуск классической вакцины требует больше времени и усилий, заключил ученый.

На данный момент в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее сообщалось, что в России приостановлен выпуск вакцины «КовиВак». Как объяснил руководитель ФНЦИРИП имени Чумакова, где была изобретена вакцина, Айдар Ишмухаметов, это связано с модернизацией производства.

Вирусолог Александр Чепурнов отметил в беседе с «Ридусом», что «Спутник V» — единственная из существующих в России вакцин от COVID-19, которая способна надежно защитить от опасной инфекции.