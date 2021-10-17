Собянин рассказал, сколько вылетных магистралей появится в Москве

Через два года столица уже будет насчитывать 24 вылетные магистрали, шесть из которых построят с нуля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, эти дороги идут «на вылет» из центра города. В результате они переходят в скоростные трассы, ведущие к другим городам.

Градоначальник подчеркнул, что преимущества вылетных магистралей заключаются в том, что некоторые из них дублируют крупные столичные шоссе. Таким образом, водителям предоставляется возможность выбрать альтернативный маршрут, что значительно улучшит ситуацию на дорогах.

На своей странице во «ВКонтакте» Собянин привел в пример строящиеся дублеры Люблинской улицы и Кутузовского проспекта, где в настоящее время ведутся строительные работы.

Уже известно, что магистраль на юго-востоке Москвы улучшит транспортную доступность четырех районов, а на западе столицы в состав дублера войдет восемь эстакад и мост.

Ранее Собянин сообщил, что новые хордовые магистрали протяженностью 133 км планируется открыть в столице в 2023 году.

Как писал «Ридус», в сентябре 2018 года московские власти анонсировали амбициозный градостроительный проект. Согласно заявлению заммэра столицы Марата Хуснуллина, строящиеся в Москве четыре хордовые магистрали сформируют четвертое транспортное кольцо и дополнительные маршруты передвижения по городу без заезда в центр.