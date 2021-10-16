Главком ВС Украины назвал то, что поможет восстановить суверенитет страны

«Казацкая и повстанческая кровь» поможет восстановить суверенитет Украины, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По его словам, «защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию» и стали «надежным щитом Европы».

Залужный заверил, что государственный суверенитет Украины на всей ее территории будет обязательно восстановлен.

«Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед — к Победе», — приводятся его слова на странице Генштаба Украины в Facebook.

Как рассказал «Ридусу» генеральный директор «Центра политической информации» Алексей Мухин, на сегодняшний день Украина не обладает никакой независимостью вовсе, что составляет главную угрозу ее государственности. Эксперт также указал на экономическую несостоятельность страны.

Также сообщалось, что Украина разработала девять возможных сценариевдевять возможных сценариев нападения со стороны России. Киев готов в том числе к полномасштабному вооруженному конфликту.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не исключает вероятность полномасштабной войны с Россией. На этом фоне Украина начала укреплять границу с РФ.

