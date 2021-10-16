Экс-премьер Украины подсчитал убытки от несвоевременной закупки газа

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что несвоевременная закупка газа по более низкой цене привела к убыткам в 5 млрд долларов.

По его словам, действующая украинская власть должна нести персональную ответственность за это.

«Сегодня из карманов украинцев вытянут — вдумайтесь в эту цифру — 5 млрд долларов США. Это убытки государства и государственной компании НАК «Нафтогаз» из-за того, что когда надо было покупать [газ] по 250 долларов [за тыс. куб. м], его не купили, а сейчас его надо покупать по 1 200 долларов [за тыс. куб. м]", — приводит ТАСС слова экс-премьера, сказанные в эфире телеканала «Украина-24».

Он отметил, что 5 млрд долларов — это сумма, равносильная общим годовым расходам на оборону.

Яценюк напомнил, что Украина обладает одним из самых больших подземных хранилищ газа в Европе и могла себе позволить закачать газ впрок. «Как мы могли застраховаться от того, чтобы не платить России почти по две тысячи долларов за тысячу куб. м газа?», — цитирует его агентство.

Укладка труб для газопровода © DPA / TASS

При этом возросшие цены на газ экс-премьер назвал «спекуляцией, устроенной российским «Газпромом».

В свою очередь экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев признал, что украинское правительство совершило серьезный промах, не закупив газ весной по более низким ценам.

В интервью изданию Obozrevatel он напомнил, что полгода назад у «Нафтогаза» были средства для приобретения «шести или более миллиардов кубометров в подземке» для их последующей перепродажи. Это позволило бы стабилизировать цену, объяснил Коболев. Он также призвав Киев перестать экспортировать газ в Европу, поскольку, по его мнению, только так Украина сможет выйти из энергетического кризиса. Кроме того, экс-глава газовой компании посетовал на отсутствие поддержки со стороны США.

Ранее «Газпром» и венгерская MVM CEEnergy подписали два долгосрочных договора на поставку энергоносителей через «Турецкий поток» и через Австрию. Так как оба эти маршрута обходят Украину, в Киеве заявили, что разочарованы решением Будапешта, поскольку оно «наносит ущерб» двусторонним украино-венгерским отношениям.