Шлеменко не исключил драку перед боем со своим соперником Гусейновым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко заявил, что у него возник конфликт с его соперником Артуром Гусейновым, и допустил возможную драку перед боем.

Их поединок должен состояться 17 октября в Сочи на турнире Eagle FC.

На прошедшей 16 октября церемонии взвешивания Гусейнов не уложился в лимит весовой категории, из-за чего ему придется отдать сопернику часть гонорара. Вес спортсмена составил 85,6 кг при лимите средней весовой категории в 83,9 кг.

«Он [Гусейнов] не сделал вес, а потом вместо того, чтобы гонять, пошел вместе с нами есть. Это непрофессионально. Но теперь у нас есть конфликт», — рассказал Шлеменко ТАСС.

По его словам, если Артур настолько непрофессионален и полезет драться перед боем, то получит. «Меня можно вывести из себя, если меня ударить. А еще больше, если ударить мою жену — тогда я просто убью», — объяснил боец.

На счету 37-летнего Шлеменко 60 побед, 13 поражений, а еще один бой был признан несостоявшимся. В 2013 году он стал чемпионом Bellator и впоследствии трижды защитил этот титул. Гусейнов одержал 26 побед и потерпел 10 поражений.

Напомним, на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC), который прошел 4 мая 2019 года в Челябинске, Александр Шлеменко победил нокаутом бразильца Вискарди Андраде.

Ранее Шлеменко неожиданно проиграл бразильцу Бруно Силве, которого никто не принимал всерьез. Силва нокаутировал россиянина в первом раунде боя, проходившего в рамках турнира M-1 Challenge 93.

