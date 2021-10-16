Фейки недели: Собчак выкрала формулу AstraZeneca по заданию из Кремля

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Кража формулы AstraZeneca шпионом Путина

Британская газета The Sun опубликовала статью о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca для изготовления противокоронавирусного препарата «Спутник V». В материале, в частности, утверждалось, что данные о научной разработке выкрал «один из шпионов» президента РФ Владимира Путина.

Информация быстро разошлась по другим англоязычным СМИ, поэтому оставлять ее без внимания было нельзя. В Российском фонде прямых инвестиций назвали публикации о краже технологии ложью. Представители РФПИ напомнили, что «Спутник V» разрабатывался по той же формуле, что и вакцина от лихорадки Эбола.

Позже британское издание Daily Express извинилось перед своими читателями, признав новость о фармацевтическом шпионаже России фейком.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова похвалила руководство Daily Express за проявленную «профессиональную порядочность, основанную на журналистских стандартах».



«Желтушной The Sun, которая является источником дезы, видимо, просить прощения не с руки, они ограничились внесением коррективов в первоначальный текст издания, приведя цитату из заявления РФПИ. Удосужились, так сказать», — написала Захарова в Facebook.

Собчак: «Вызов скорой я проконтролировала»

Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные сообщения в Сети о том, что она якобы не вызвала скорую помощь пострадавшим после аварии в Сочи. Собчак выложила в личном Telegram-канале «Кровавая барыня» скрины переписки из рабочего чата, где ее коммерческий директор просит вызвать на место происшествия медиков.

«Вызов скорой я проконтролировала, несмотря на шум в голове. И только после того, как ему отбились, что „к вам едут“, и он передал это мне, мы уехали», — пишет телеведущая.

Премиальное такси, которое арендовала Ксения Собчак, и «фольксваген» столкнулись 9 октября. Погиб один человек, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель такси выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впереди идущие машины, и врезался во встречное авто.

На допросе 12 октября телезвезда, проходящая по делу как свидетель, заявила, что в аэропорт не торопилась, «никому не угрожала и не просила», чтобы водитель прибавил скорость даже ценой нарушения правил движения.

Ранее таксист Олег Цой заявил, что Ксения Собчак скрылась с места происшествия через семь минут. Она, по его словам, так торопилась поскорее уехать с места ДТП, что даже проигнорировала собственные травмы, полученные в аварии.

Гречка и сахар для вакцинированных пенсионеров

В Сети появилась фотография объявления, которое якобы висит на окне регистратуры городской поликлиники Анапы. В нем говорится, что пенсионеры, согласившиеся на вакцинацию против коронавируса, смогут бесплатно получить гречку и сахар. Для этого необходимо предоставить справку о вакцинации в Управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края.

В пресс-службе Министерства труда и социального развития Кубани предупредили, что информация о раздаче продуктовых наборов — фейк.



«Выдача продуктов учреждением не осуществляется», — приводит слова пресс-секретаря ведомства издание «Юга.ру».