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Фейки недели: Собчак выкрала формулу AstraZeneca по заданию из Кремля

Эдуард Футурье

© Валерий Шарифулин / ТАСС

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Кража формулы AstraZeneca шпионом Путина

Британская газета The Sun опубликовала статью о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca для изготовления противокоронавирусного препарата «Спутник V». В материале, в частности, утверждалось, что данные о научной разработке выкрал «один из шпионов» президента РФ Владимира Путина.

Информация быстро разошлась по другим англоязычным СМИ, поэтому оставлять ее без внимания было нельзя. В Российском фонде прямых инвестиций назвали публикации о краже технологии ложью. Представители РФПИ напомнили, что «Спутник V» разрабатывался по той же формуле, что и вакцина от лихорадки Эбола.

Позже британское издание Daily Express извинилось перед своими читателями, признав новость о фармацевтическом шпионаже России фейком.

© Zuma\TASS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова похвалила руководство Daily Express за проявленную «профессиональную порядочность, основанную на журналистских стандартах».

«Желтушной The Sun, которая является источником дезы, видимо, просить прощения не с руки, они ограничились внесением коррективов в первоначальный текст издания, приведя цитату из заявления РФПИ. Удосужились, так сказать», — написала Захарова в Facebook.

Собчак: «Вызов скорой я проконтролировала»

Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные сообщения в Сети о том, что она якобы не вызвала скорую помощь пострадавшим после аварии в Сочи. Собчак выложила в личном Telegram-канале «Кровавая барыня» скрины переписки из рабочего чата, где ее коммерческий директор просит вызвать на место происшествия медиков.

«Вызов скорой я проконтролировала, несмотря на шум в голове. И только после того, как ему отбились, что „к вам едут“, и он передал это мне, мы уехали», — пишет телеведущая.

Премиальное такси, которое арендовала Ксения Собчак, и «фольксваген» столкнулись 9 октября. Погиб один человек, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель такси выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впереди идущие машины, и врезался во встречное авто.

На допросе 12 октября телезвезда, проходящая по делу как свидетель, заявила, что в аэропорт не торопилась, «никому не угрожала и не просила», чтобы водитель прибавил скорость даже ценой нарушения правил движения.

Ранее таксист Олег Цой заявил, что Ксения Собчак скрылась с места происшествия через семь минут. Она, по его словам, так торопилась поскорее уехать с места ДТП, что даже проигнорировала собственные травмы, полученные в аварии.

Гречка и сахар для вакцинированных пенсионеров

В Сети появилась фотография объявления, которое якобы висит на окне регистратуры городской поликлиники Анапы. В нем говорится, что пенсионеры, согласившиеся на вакцинацию против коронавируса, смогут бесплатно получить гречку и сахар. Для этого необходимо предоставить справку о вакцинации в Управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края.

В пресс-службе Министерства труда и социального развития Кубани предупредили, что информация о раздаче продуктовых наборов — фейк.

«Выдача продуктов учреждением не осуществляется», — приводит слова пресс-секретаря ведомства издание «Юга.ру».

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