Шмелева возглавила Совет федеральной территории Сириус

Руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева была избрана председателем Совета федеральной территории Сириус. За нее проголосовали 14 человек, против — 0.

«Решение принято, прошу итоги голосования отразить в протоколе», — сказал первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, присутствующий на первом заседании Совета.



По слвоам Кириенко, кандидатуру Шмелевой внес президент России Владимир Путин.

Елена Шмелева отметила, что очень признательна главе государства за оказанное доверие.

Буду рада приложить все свои знания и опыт для выполнения поставленной нам президентом задачи, — заявила она.

Первое заседание Совета федеральной территории Сириус открылось сегодня в Сочи.

Сириус — поселок городского типа, который был создан по распоряжению правительства РФ. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести поселок из состава Сочи и преобразовать его в отдельный муниципалитет федерального подчинения.

Появление первой в России федеральной территории, где делается упор на образование и развитие талантов, показывает, что дети и саморазвитие человека — приоритет государства, подчеркнул Сергей Кириенко.

«Первой федеральной территорией президент определил не территорию, связанную с обороной, а связанную с развитием людей, талантов, с поддержкой — это принципиальный шаг и демонстрация того, что дети, самореализация человека, развитие талантов — это абсолютный приоритет для государства», — цитирует его ТАСС.